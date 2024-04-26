В сквере Новорождённых на ФПК в Кемерове начали ремонт

В список объектов попали также сквер на пересечении улиц 1-я Линия и Базовая на Южном, сквер на Леонова в Кировском, скверы у ДК «Боровой» и за ТЦ «Радуга» в Рудничном, сквер на Варяжской, 17 в Промышленновском и сквер на Баха в Ягуновском.