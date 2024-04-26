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В сквере Новорождённых на ФПК в Кемерове начали ремонт

Всего в этом году будет благоустроено 11 общественных территорий.

Кемеровская мэрия сообщила, что в сквере Новорождённых на ФПК начался ремонт — там уже демонтируют старые детские площадки и малые архитектурные формы. Строители уложат новый асфальт, установят современное освещение, скамейки, городские качели и детскую площадку с безопасным резиновым покрытием.

Параллельно подрядчик демонтирует старые фонари в Сквере Искусств, где планируется установка новой системы освещения. Такая же новая система появится и на ул. Весенней от Советского до Островского, на пешеходной аллее вдоль школ № 93 и 94 в Ленинском районе и на улице Новогодней в Кедровке.

Всего в этом году в городе благоустроят 11 общественных территорий — это те парки и скверы, за которые кемеровчане проголосовали прошлой весной. Уже определён подрядчик.

В список объектов попали также сквер на пересечении улиц 1-я Линия и Базовая на Южном, сквер на Леонова в Кировском, скверы у ДК «Боровой» и за ТЦ «Радуга» в Рудничном, сквер на Варяжской, 17 в Промышленновском и сквер на Баха в Ягуновском.