В Кемерове началась расконсервация фонтанов

Запустить фонтаны в областной столице планируют 1 мая, если не помешает погода. К этой же дате готовят фонтаны и в Новокузнецке, где дополнительно 100 млн рублей выделено на уборку города ко Дню Победы. К 9 мая также началось техобслуживание Вечных огней и Огней памяти.