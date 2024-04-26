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В Кемерове началась расконсервация фонтанов

Городские фонтаны планируют запустить 1 мая.

По сообщению мэрии, в Кемерове началась расконсервация фонтанов. Специалисты осматривают гидротехнические сооружения, оценивают их текущее состояние, проверяют герметичность изоляции, водопроводные сети, очищают чаши.

7 действующих кемеровских фонтанов расположены у драмтеатра, возле Государственной филармонии Кузбасса, в сквере им. Резникова, на Пионерском бульваре, в Шалготарьяне, на бульваре Строителей, у ДК шахтеров, ещё семь фонтанов находятся в Лесной Поляне.

Запустить фонтаны в областной столице планируют 1 мая, если не помешает погода. К этой же дате готовят фонтаны и в Новокузнецке, где дополнительно 100 млн рублей выделено на уборку города ко Дню Победы. К 9 мая также началось техобслуживание Вечных огней и Огней памяти.

Мы писали, что в сквере Новорождённых на ФПК начался ремонт — там уже демонтируют старые детские площадки и малые архитектурные формы. Всего в этом году в городе благоустроят 11 общественных территорий.