Движение транспорта ограничат из-за репетиции к параду Победы в Москве с 16:30

Также 26 апреля с 15:00 до конца мероприятия изменятся маршруты в центре, на востоке и юго-востоке Москвы. Например, в этот период полностью будут отменены рейсы 024 и 74. В Дептрансе рекомендовали пассажирам пользоваться метро и МЦД. В марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что свыше 9 тысяч человек и 75 единиц техники, а также авиация будут задействованы в параде Победы на Красной площади в 2024 году. В шествии примут участие военные полки, батальоны, роты, разделенные по видам войск ВС РФ, бойцы СВО, женщины, находящиеся на службе, представители суворовских, кадетского, нахимовского и музыкального училищ, юнармейцы, казаки и сводный военный оркестр.