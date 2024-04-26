Любовь в болоте: в Челябинской области раньше обычного срока начались лягушачьи свадьбы

— Противостоять холоду лягушкам помогает биологический антифриз, который они изобрели в ходе эволюции, — рассказали в пресс-службе нацпарка. — Он состоит из глюкозы и мочевины, которые заменяют жидкость в клетках, защищая их от разрушения. А при оттепели квакушки согреваются и прыгают как ни в чем не бывало.