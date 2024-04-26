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Любовь в болоте: в Челябинской области раньше обычного срока начались лягушачьи свадьбы

В Челябинской области начались лягушачьи свадьбы.

Источник: нацпарк «Таганай»

В Челябинской области нетипичная для апреля жара вскружила голову даже лягушкам. У земноводных в нацпарке «Таганай» на десять дней раньше обычного срока начался период размножения.

Брачную активность квакушки не остановили, даже когда летнее тепло сменилось похолоданием. Видимо, нынешняя прохлада — мелочь на фоне уже пережитых животными морозов.

— Противостоять холоду лягушкам помогает биологический антифриз, который они изобрели в ходе эволюции, — рассказали в пресс-службе нацпарка. — Он состоит из глюкозы и мочевины, которые заменяют жидкость в клетках, защищая их от разрушения. А при оттепели квакушки согреваются и прыгают как ни в чем не бывало.

Напомним, в апреле на Южном Урале резко подскочило и количество обычных, человеческих свадеб. Только за один день в брак вступили более 300 пар.

флора и фауна