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Циклон притянет на Кубань сухой и очень теплый воздух

Воздух прогреется до +28…+30 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 81% 766 мм рт. ст. +11°

Циклон притянет на Кубань сухой и очень теплый воздух, сообщает центр погоды «Фобос».

В целом 26 апреля погоду в регионе будет формировать теплый сектор циклона, смещающийся в сторону центральных областей Европейской части страны.

Воздух прогреется до +28… +30 градусов. При этом ожидается северо-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм.рт.ст, что ниже нормы.

Мы писали, по прогнозам синоптиков, Сочи накроет небывалая для конца апреля жара. Однако она не будет долгой и уже 26 апреля принесший грозовые дожди холодный фронт собьет показатели до +23.

Напомним, в Краснодарский край идет африканская песчаная буря. 26 апреля песчаная буря сместится на Краснодарский край и Черное море, однако ее потоки будут слабыми и быстро перейдут на север.