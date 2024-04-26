Циклон притянет на Кубань сухой и очень теплый воздух, сообщает центр погоды «Фобос».
В целом 26 апреля погоду в регионе будет формировать теплый сектор циклона, смещающийся в сторону центральных областей Европейской части страны.
Воздух прогреется до +28… +30 градусов. При этом ожидается северо-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм.рт.ст, что ниже нормы.
Мы писали, по прогнозам синоптиков, Сочи накроет небывалая для конца апреля жара. Однако она не будет долгой и уже 26 апреля принесший грозовые дожди холодный фронт собьет показатели до +23.
Напомним, в Краснодарский край идет африканская песчаная буря. 26 апреля песчаная буря сместится на Краснодарский край и Черное море, однако ее потоки будут слабыми и быстро перейдут на север.