Карту сочинца начали разрабатывать на курорте

У жителей курорта появится карта сочинца, которая даст персональный доступ к городской инфраструктуре. Кроме того, в единую карту будут интегрированы востребованные у сочинцев услуги. В Сочи уже начали разрабатывать проект по выпуску карт с финансовыми организациями.
«Карта позволит владельцам, помимо банковских услуг, пользоваться социальными услугами, программами лояльности торгово-сервисных предприятий и учреждений культуры, досуга и спорта, услугами общественного городского транспорта и медициной, получать адресную социальную помощь и социальные услуги с использованием электронного социального сертификата», — рассказала первый заммэра Сочи Светлана Калинина.
Она также отметила, что в крупных городах и некоторых регионах страны карты жителей пользуются большим успехом. Предполагается, что осуществление проекта повысит качество жизни сочинцев.
Карта сочинца будет пластиковой, а ее получение исключительно добровольно.
Ранее стало известно, что в Сочи разрабатывают мастер-план Лазаревского района. Кроме того, город-курорт станет летней столицей гостеприимства и семейного отдыха.