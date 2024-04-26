Карту сочинца начали разрабатывать на курорте

У жителей курорта появится карта сочинца, которая даст персональный доступ к городской инфраструктуре. Кроме того, в единую карту будут интегрированы востребованные у сочинцев услуги. В Сочи уже начали разрабатывать проект по выпуску карт с финансовыми организациями.