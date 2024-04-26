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Карту сочинца начали разрабатывать на курорте

В Сочи появится единая карта для жителей города.

Источник: РИА "Новости"

У жителей курорта появится карта сочинца, которая даст персональный доступ к городской инфраструктуре. Кроме того, в единую карту будут интегрированы востребованные у сочинцев услуги. В Сочи уже начали разрабатывать проект по выпуску карт с финансовыми организациями.

«Карта позволит владельцам, помимо банковских услуг, пользоваться социальными услугами, программами лояльности торгово-сервисных предприятий и учреждений культуры, досуга и спорта, услугами общественного городского транспорта и медициной, получать адресную социальную помощь и социальные услуги с использованием электронного социального сертификата», — рассказала первый заммэра Сочи Светлана Калинина.

Она также отметила, что в крупных городах и некоторых регионах страны карты жителей пользуются большим успехом. Предполагается, что осуществление проекта повысит качество жизни сочинцев.

Карта сочинца будет пластиковой, а ее получение исключительно добровольно.

Ранее стало известно, что в Сочи разрабатывают мастер-план Лазаревского района. Кроме того, город-курорт станет летней столицей гостеприимства и семейного отдыха.

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