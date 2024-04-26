Песчаная буря и «ржавые» дожди ожидаются в Нижегородской области 26 апреля

Циклон придет из Сахары. Такое явление уже было зафиксировано в ряде субъектов страны. Вскоре оно придет и в Нижегородскую область. Прогнозируются «ржавые» дожди. При этом жители региона могли их наблюдать еще 25 апреля. Сегодня, по прогнозам специалистов, они накроют почти всю область.