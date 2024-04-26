Песчаная буря и «ржавые» дожди ожидаются в Нижегородской области 26 апреля

Песчаная буря может накрыть Нижегородскую область 26 апреля. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Циклон придет из Сахары. Такое явление уже было зафиксировано в ряде субъектов страны. Вскоре оно придет и в Нижегородскую область. Прогнозируются «ржавые» дожди. При этом жители региона могли их наблюдать еще 25 апреля. Сегодня, по прогнозам специалистов, они накроют почти всю область.
Метеорологи напоминают, что при таких погодных условиях следует быть особенно осторожными людям с заболеваниями дыхательных путей и аллергиями. Специалисты советуют надевать маску.
Ранее мы писали, что нижегородцев предупредили о сильных магнитных бурях в конце апреля. Эксперты рекомендуют гражданам следить за самочувствием.