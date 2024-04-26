Участникам СВО готовятся выделить участки в Голованово

Напомним, в Пермском крае герои Специальной военной операции (СВО) могут рассчитывать на получение бесплатных земельных участков. Соответствующий закон вступил в силу в этом году. Главным условием для получения земли является наличие ордена за участие в спецоперации или звания Героя России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Недавно в мэрии Перми рассказали, что для получения бесплатного участка в администрацию обратились 32 участника СВО. Отмечалось, что площадки выделят в Орджоникидзевском районе, но точную локацию в администрации не раскрывали. Всего в течение года предоставят 99 участков. Максимальный размер площади, на которую сможет рассчитывать военнослужащий или его семья, составит 1,2 тыс. кв. м, минимальный — 450 кв. м.