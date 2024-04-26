В одной из популярных маршруток в Омске проезд повысили до 40 рублей

Стоимость проезда сразу до 40 рублей увеличилась в маршрутке № 212 («ТЦ МЕГА» — «ТК “Лента”). Такую сумму с пассажиров будут требовать и при наличной оплате, и по банковской карте или по карте “Омка”.
Напомним, цены на проезд с 25 апреля повысили сразу 24 частных перевозчиков. Речь идёт о таких маршрутках, как № 6н, 8н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 83н, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 343, 344, 346, 350, 353, 359, 362, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 414, 418, 421, 424, 425, 470, 500, 503, 514.
Стоимость проезда в них теперь составляет от 30 до 35 рублей. Перевозчики назвали эту меру вынужденной, потому что бизнесменам не хватает средств на обслуживание маршруток.
В частности, предприниматель, которому принадлежат маршруты № 470, 414, 500, 343 и 19, указал на повышение стоимости колодок, колёс, топлива. По его словам, водителям уже нечем платить.
Главная новость по теме Вы уж определитесь, зачем вам общественный транспорт. Исповедь маршрутчика.