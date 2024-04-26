Аэропорт Элиста с 3 мая возобновит обслуживание пассажиров

«Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно, в период с 9:00 до 19:00. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час», — говорится в сообщении.
Уточняется, что возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Вся инфраструктура воздушной гавани Элисты находится в рабочем состоянии.
В сентябре 2023 года в аэропорту был завершен капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2 130 кв. м. Аэровокзал оснастили, в том числе современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. В здании улучшено информационное сопровождение (навигация) пассажиров. В результате проведенных работ в аэропорту Элисты создана безопасная и комфортная среда, пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.
Для поддержки элистинского аэропорта в период его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 134,6 млн рублей.