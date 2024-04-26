Аэропорт Элиста с 3 мая возобновит обслуживание пассажиров

В сентябре 2023 года в аэропорту был завершен капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2 130 кв. м. Аэровокзал оснастили, в том числе современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. В здании улучшено информационное сопровождение (навигация) пассажиров. В результате проведенных работ в аэропорту Элисты создана безопасная и комфортная среда, пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.