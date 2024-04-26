В торговых центрах Хабаровского края усилят антитеррористические меры

Как сообщили в Минпромторге края, в регионе работают 243 крупных торговых объекта. Собственники тех из них, в которых одновременно могут находиться более 50 человек, обязаны обеспечить антитеррористическую защищенность этих объектов. За несоблюдение этого требования владельцев могут привлечь к административной ответственности.