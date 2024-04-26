В торговых центрах Хабаровского края усилят антитеррористические меры

В министерстве промышленности и торговли Хабаровского края прошло совещание с собственниками торговых центров, крупных предприятий отрасли и представителями силовых структур. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участники обсудили усиление мер антитеррористической защищенности торговых объектов..
Как сообщили в Минпромторге края, в регионе работают 243 крупных торговых объекта. Собственники тех из них, в которых одновременно могут находиться более 50 человек, обязаны обеспечить антитеррористическую защищенность этих объектов. За несоблюдение этого требования владельцев могут привлечь к административной ответственности.
— Пути возможной эвакуации посетителей необходимо оснастить указателями движения, эвакуационные выходы должны быть закрыты изнутри и легко открываться при необходимости. Сотрудникам предприятий торговли следует быть внимательными к бесхозным вещам, подозрительным лицам. Неукоснительное соблюдение этих элементарных правил позволит сделать нахождение людей в торговых объектах более безопасным, — отметили участники встречи.
В ближайшее время УФСБ России по Хабаровскому краю проведёт внеплановую оценку обеспечения антитеррористической защищенности торговых объектов. Будут проверены действия сотрудников охранных предприятий, сотрудников и арендаторов торговых объектов при угрозе или совершении террористического акта.
Добавим также, что Минпромторг края с 2021 года проводит плановые проверки соблюдения на торговых объектах требований антитеррористической защищенности. В этом году проведено уже 16 мероприятий в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске.