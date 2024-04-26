Ростелеком представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом

«Многие российские отели ранее использовали зарубежные системы, часто этого требовали международные гостиничные операторы, в сети которых они входили. Сегодня значительно вырос интерес отельеров к отечественным разработкам, которые можно оперативно внедрять, обновлять и интегрировать с другим ПО. Отвечая на этот запрос, “Ростелеком” предлагает гостиничному бизнесу гибкое и безопасное решение, которое поможет увеличить выручку и улучшить сервис для гостей. Важным преимуществом нашего решения является размещение в облаке компании и поддержка в режиме 24/7 для бесперебойной работы всех интегрированных в систему сервисов и защиты данных. Таким образом, отели смогут сконцентрироваться на том, за что их выбирают и любят гости, — на создании комфортной атмосферы для отдыха или работы в любой точке России», — говорит Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком».