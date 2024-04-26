4,5 млн рублей потеряли трое хабаровчан на виртуальных биржах

Безработный житель Железнодорожного района поверил неизвестному, который позвонил по телефону и обещал пассивный доход с инвестиций. 42-летний горожанин зарегистрировался на платформе, перевел 30 тысяч рублей и уже через неделю вывел на свою карту первую прибыль — 16 тысяч рублей. Но на этом финансовые успехи закончились. Мошенники попросили перечислить сначала 650 тысяч рублей, а затем и более крупные суммы. Через два месяца аферисты просто заблокировали страницу хабаровчанина и прервали с ним связь. За это время он перевел 2 миллиона 113 тысяч рублей, из которых 950 тысяч рублей — кредитные деньги.