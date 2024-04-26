4,5 млн рублей потеряли трое хабаровчан на виртуальных биржах

Трое хабаровчан в результате игр на несуществующих виртуальных биржах лишились 4 млн 500 тысяч рублей. Потерпевшие поверили в возможность быстрого роста доходов путем вложения денег в инвестиционные проекты, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Безработный житель Железнодорожного района поверил неизвестному, который позвонил по телефону и обещал пассивный доход с инвестиций. 42-летний горожанин зарегистрировался на платформе, перевел 30 тысяч рублей и уже через неделю вывел на свою карту первую прибыль — 16 тысяч рублей. Но на этом финансовые успехи закончились. Мошенники попросили перечислить сначала 650 тысяч рублей, а затем и более крупные суммы. Через два месяца аферисты просто заблокировали страницу хабаровчанина и прервали с ним связь. За это время он перевел 2 миллиона 113 тысяч рублей, из которых 950 тысяч рублей — кредитные деньги.
Две недели общался с «менеджерами крупной торговой площадки» охранник одного из муниципальных предприятий. Аферисты попросили 58-летнего мужчину внести на счет 750 тысяч рублей, оплатить страховку в 360 тысяч рублей. Для удовлетворения финансовых запросов лжеинвесторов горожанин взял кредит в банке на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей. Как и в первом случае, получив деньги, мошенники прервали контакты.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Сотрудники полиции напоминают:
— Если у вас нет специальных знаний в области функционирования фондовых рынков, бирж, инвестиционной деятельности, а вам предлагают быстрый и легкий заработок — насторожитесь. Возможно, вы общаетесь с мошенниками.
— Деятельность различных торговых площадок лицензируема Центральным банком Российской Федерации. На официальном сайте регулятора можно найти полный и актуальный список подобных организаций.
— Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте незнакомых приложений. Мошенники очень часто маскируются под легальные платформы, перенаправляя вас на нужные им сайты и страницы.
— Если вы все же решили попробовать себя в роли трейдера, внимательно прочитайте отзывы об организации в Интернете. Вполне возможно, вы найдете комментарии пострадавших от ее деятельности.
— Если вы стали жертвой мошенников, то незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел или по телефону 102.