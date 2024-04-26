Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран потребовал усиления состава команды

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран требует усилить состав команды. Если этого не случится, то, по его словам, он покинет свою должность. Об этом сообщается в социальных сетях ФК.
Тренер также выразил уверенность, что сохранит «Пари НН» в РПЛ и оставит клуб в десятке. Как заявил Юран, для достижения этих целей придется потратить много нервов.
— Если не будет усиления — извинюсь перед болельщиками, не останусь. Хочу ещё пожить, довоспитать детей. Потому что это действительно колоссальные нервы, — сказал Сергей Юран.
Напомним, что в минувший четверг футболисты «Пари НН» проиграли «Локомотиву». Матч прошел в столице Приволжья. Сопернику удалось сравнять счет и забить гол на добавочной минуте.
Ранее мы писали, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ограничился четырьмя словами, комментируя игру с «Динамо». Гости забили в ворота нижегородцев четыре мяча.