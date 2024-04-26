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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран потребовал усиления состава команды

Он выдвинул ультиматум.

Источник: Живем в Нижнем

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран требует усилить состав команды. Если этого не случится, то, по его словам, он покинет свою должность. Об этом сообщается в социальных сетях ФК.

Тренер также выразил уверенность, что сохранит «Пари НН» в РПЛ и оставит клуб в десятке. Как заявил Юран, для достижения этих целей придется потратить много нервов.

— Если не будет усиления — извинюсь перед болельщиками, не останусь. Хочу ещё пожить, довоспитать детей. Потому что это действительно колоссальные нервы, — сказал Сергей Юран.

Напомним, что в минувший четверг футболисты «Пари НН» проиграли «Локомотиву». Матч прошел в столице Приволжья. Сопернику удалось сравнять счет и забить гол на добавочной минуте.

Ранее мы писали, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ограничился четырьмя словами, комментируя игру с «Динамо». Гости забили в ворота нижегородцев четыре мяча.