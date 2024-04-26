В Самаре техоткрытие станции «Театральной» может произойти в конце 2025 года

В Самаре продолжается строительство нашумевшей станции метро «Театральная». Журналист «КП-Самара» пообщался с главой компании ВТС Вячеславом Сонином о задержках в графике и сроках строительства.
По словам главы компании, некоторые задержки в работе привели к изменению сроков работы. Сейчас специалисты готовы запустить горнопроходческий щит. Вячеслав Сонин также отметил, что на данный момент фиксируют отставание от графика почти на год.
При условии запуска щита в мае текущего года сотрудники рассчитывают провести техническое открытие станции. Оно может состояться либо в конце 2025 года, либо в первом квартале 2026 года.