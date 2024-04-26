В Краснодаре на Радоницу запустят временные автобусные маршруты

На трамвайных маршрутах №№ 4, 5, 8, 21 и 6 увеличат количество вагонов, их перенаправят к Славянскому кладбищу. С 12 по 14 мая будут также действовать временные автобусные маршруты: №№ 2К, 10К, 67К, 140К. Первые три будут возить горожан к Славянскому кладбищу, последний — к Новому городскому кладбищу в хуторе Копанском.