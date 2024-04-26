В Краснодаре на Радоницу запустят временные автобусные маршруты

Для подвоза горожан к территориям кладбищ на некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутах будет работать больше единиц общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
Часть трамвайных маршрутов перенаправят на улицу Круговую. Краснодарцы также смогут проехать к кладбищам на автобусах. В мэрии сообщили, что в указанные дни количество вагонов увеличат на трамвайных маршрутах № 3 «Западное трамвайное депо — улица Декабристов» и № 7 «Западное трамвайное депо — улица Димитрова».
На трамвайных маршрутах №№ 4, 5, 8, 21 и 6 увеличат количество вагонов, их перенаправят к Славянскому кладбищу. С 12 по 14 мая будут также действовать временные автобусные маршруты: №№ 2К, 10К, 67К, 140К. Первые три будут возить горожан к Славянскому кладбищу, последний — к Новому городскому кладбищу в хуторе Копанском.
Ранее глава краевой столицы Евгений Наумов сообщил, что к Дню поминовения на кладбищах города заменят 70 мусорных контейнеров. Накануне праздников кладбища города благоустраивают, приводят в порядок.