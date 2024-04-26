День профсоюзов установили в Нижегородской области

Такую дату утвердили депутаты ЗСНО на заседании 25 апреля. Об этом пишет «Время Н».
Дата связана c днем образования Горьковского Облсовпрофа. 16 ноября 1948 года была проведена первая Горьковская областная межсоюзная конференция профсоюзов.
Законопроект разработан по инициативе Нижегородского областного союза организаций профсоюзов. Его задачей является развитие профсоюзного движения и признания роли профсоюзов Нижегородской области в становлении и развитии социально-экономического партнерства и защите трудовых прав работников.
Сейчас в состав «Облсовпрофа» входят 317 тысяч человек.