Праздник корюшки пройдет на берегах Заячьего острова 10 и 11 мая

Праздник корюшки в Петербурге пройдет на берегах Заячьего острова 10 и 11 мая. Вход для посетителей на фестиваль любимой рыбки будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— ГАТИ выдала соответствующий ордер. На площадке со стороны Кронверка вдоль Кронверкской куртины, а также Головкина и Меншикова бастионов установят сцену и 37 шатров для организации работы зоны презентаций и народных промыслов, лектория и кинолектория, — уточнили в инспекции.
Напомним, в начале апреля стало известно, что вылов корюшки в Ленобласти с начала 2024 года составил 26 тонн. К слову, обычно в соседнем регионе рыбку ловят в реках Волхов и Свирь. Официально сезон корюшки стартовал в городе на Неве с 15 апреля. Точки продаж открыли в 11 районах города. Все они будут работать до 31 мая.