Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздник корюшки пройдет на берегах Заячьего острова 10 и 11 мая

Вход для посетителей бесплатный.

Источник: Комсомольская правда

Праздник корюшки в Петербурге пройдет на берегах Заячьего острова 10 и 11 мая. Вход для посетителей на фестиваль любимой рыбки будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— ГАТИ выдала соответствующий ордер. На площадке со стороны Кронверка вдоль Кронверкской куртины, а также Головкина и Меншикова бастионов установят сцену и 37 шатров для организации работы зоны презентаций и народных промыслов, лектория и кинолектория, — уточнили в инспекции.

Напомним, в начале апреля стало известно, что вылов корюшки в Ленобласти с начала 2024 года составил 26 тонн. К слову, обычно в соседнем регионе рыбку ловят в реках Волхов и Свирь. Официально сезон корюшки стартовал в городе на Неве с 15 апреля. Точки продаж открыли в 11 районах города. Все они будут работать до 31 мая.

праздники