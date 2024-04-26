Праздник корюшки пройдет на берегах Заячьего острова 10 и 11 мая

Напомним, в начале апреля стало известно, что вылов корюшки в Ленобласти с начала 2024 года составил 26 тонн. К слову, обычно в соседнем регионе рыбку ловят в реках Волхов и Свирь. Официально сезон корюшки стартовал в городе на Неве с 15 апреля. Точки продаж открыли в 11 районах города. Все они будут работать до 31 мая.