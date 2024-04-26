Особый маршрут в Хабаровске будет организован в Родительский день

В Хабаровске, с целью облегчения пассажиропотока в Родительский день будет дополнительно организован автобусный маршрут, сообщает пресс-служба администрации города.
С 14 мая, с 10:00 до 19:00 автобус будет курсировать по маршруту «Малый аэропорт — Кладбище (район с. Матвеевка)».
По традиции в России Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. В году 2024 года православная Пасха приходится на 5 мая, и, соответственно, Родительский день будет отмечаться 14 мая. В этот день принято вспоминать ушедших из жизни.