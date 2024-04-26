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Особый маршрут в Хабаровске будет организован в Родительский день

Разгрузка пассажиропотока в Хабаровске: дополнительный автобусный маршрут появится на Родительский день в Хабаровске.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске, с целью облегчения пассажиропотока в Родительский день будет дополнительно организован автобусный маршрут, сообщает пресс-служба администрации города.

С 14 мая, с 10:00 до 19:00 автобус будет курсировать по маршруту «Малый аэропорт — Кладбище (район с. Матвеевка)».

По традиции в России Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. В году 2024 года православная Пасха приходится на 5 мая, и, соответственно, Родительский день будет отмечаться 14 мая. В этот день принято вспоминать ушедших из жизни.