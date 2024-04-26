14 игроков «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом» в Грозном

Вчера, 25 апреля, в Грозном состоялся матч перенесенного 21‑го тура МИР РПЛ. «Черноморцы» прибыли на стадион с опозданием.
Причиной инцидента стало отравление 14 игроков команды. Спортсмены почувствовали на днях недомогание, однако это не стало препятствием к выходу на поле. Об этом рассказал СМИ главный тренер ФК «Сочи» Роберт Морено.
«После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали», — пояснил наставник.
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Ахмата», занимающего 12 место в турнирной таблице. Сочинцы в настоящее время находятся на последней 16 строчке.