С 27 апреля на Борском мосту будет ограничено движение большегрузов

Так, с 6 часов утра до 23 часов вечера водителям грузовиков с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны запретят проезд из Нижнего Новгорода в направлении Бора еженедельно по пятницам, субботам, предпраздничным рабочим дням (8 мая, 11 июня), праздничным выходным дням (9 мая, 12 июня) и в воскресенье, 28 апреля.