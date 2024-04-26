С 27 апреля на Борском мосту будет ограничено движение большегрузов

Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог региона.
Согласно информации, ограничение связано с тем, что в моменты пиковой интенсивности движения участки подходов к мосту работают в режиме повышенной загрузки.
Так, с 6 часов утра до 23 часов вечера водителям грузовиков с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны запретят проезд из Нижнего Новгорода в направлении Бора еженедельно по пятницам, субботам, предпраздничным рабочим дням (8 мая, 11 июня), праздничным выходным дням (9 мая, 12 июня) и в воскресенье, 28 апреля.
Кроме того, ограничение введут из Бора в сторону Нижнего Новгорода по воскресеньям (кроме 28 апреля) и праздничным выходным дням (1 мая, 12 июня).
Отмечается, что данная мера затронет международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов, лекарств, топлива, удобрений, почтовых грузов и прочее.