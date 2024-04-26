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В Самаре причиной плохого вывоза мусора стал дефицит кадров

Самарцам назвали причину неудовлетворительной работы по вывозу мусора.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в период проведения месячника по благоустройству количество мусора увеличилось. Местные жители также занимаются расхламлением пространства в домах и на земельных участках.

По информации городской администрации, в областной столице обсудили содержание контейнерных площадок. В последнее время количество жалоб о плохой уборке территории увеличилось. Только за апрель специалисты получили 450 обращений от горожан. На сегодняшний день 114 участков остаются неубранными.

Представитель организаций рассказали о причинах неудовлетворительной уборки. Виной всему — дефицит кадров и увеличение количества отходов во время субботников. Глава Самары поручила привлечь дополнительные средства и использовать субподрядные организации.

ЖКХ