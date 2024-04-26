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В длинные выходные Хабаровскому краю обещают один — самый лучший день

Так что можно планировать себе праздник.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 87% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: Хабаровский край сегодня

Еще один денечек — выдержать рабочую субботу — и все мы отправляемся на небольшие весенние каникулы! Четыре дня, конечно, мало, но и тут можно много успеть — съездить на дачу, отправиться с друзьями за город или просто побродить по лесу. Даже просто прогуляться по бульварам!

Хороший вариант — остаться дома и почитать то, что долго откладывали, не находя время погрузиться в хорошую книгу. Тем более, что синоптики обещают Хабаровскому краю холодную погоду, особенно по утрам..

 — Ночные температуры понизятся до слабо положительных, а в отдельных районах даже слабо отрицательных, -сказала ИА «Хабаровский край сегодня» директор хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева. — Днем воздух прогреется до +10… +17 градусов, на севере до +6…+11, на Охотском побережье около 0.

В Хабаровске практически все дни до конца апреля ожидается погода без осадков. Ночные температуры 0…+3 градуса, днем +13…+15. Ветер юго-западный, в ближайшие сутки он останется порывистым до 15−18 метров в секунду, потом утихнет.

 — И только 1 мая мы ожидаем отличную погоду, без осадков, днем воздух прогреется до +17…+20 градусов, ночью столбик термометра покажет +2…+4, — отметила Светлана Агеева. — Так что планируйте этот день особенно!

То, что у нас такие резкие колебания температур, когда на юге цветут цветы, вот-вот распустится черемуха, а на севере — ливневый снег, по словам синоптика, характерны для апреля и даже мая..

Да, действительно на севере 26 апреля еще сильные осадки — ветер, снег, метель, потом они начнут стихать, так что уже 28 апреля на севере установится погода без осадков. А так рано распустились цветы и кустарники потому, что во второй декаде апреля на юге края наблюдались очень теплые дни с температурами до +20…+27 градусов.