В длинные выходные Хабаровскому краю обещают один — самый лучший день

Еще один денечек — выдержать рабочую субботу — и все мы отправляемся на небольшие весенние каникулы! Четыре дня, конечно, мало, но и тут можно много успеть — съездить на дачу, отправиться с друзьями за город или просто побродить по лесу. Даже просто прогуляться по бульварам!