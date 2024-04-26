В длинные выходные Хабаровскому краю обещают один — самый лучший день

Еще один денечек — выдержать рабочую субботу — и все мы отправляемся на небольшие весенние каникулы! Четыре дня, конечно, мало, но и тут можно много успеть — съездить на дачу, отправиться с друзьями за город или просто побродить по лесу. Даже просто прогуляться по бульварам!
Хороший вариант — остаться дома и почитать то, что долго откладывали, не находя время погрузиться в хорошую книгу. Тем более, что синоптики обещают Хабаровскому краю холодную погоду, особенно по утрам..
— Ночные температуры понизятся до слабо положительных, а в отдельных районах даже слабо отрицательных, -сказала ИА «Хабаровский край сегодня» директор хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева. — Днем воздух прогреется до +10… +17 градусов, на севере до +6…+11, на Охотском побережье около 0.
— И только 1 мая мы ожидаем отличную погоду, без осадков, днем воздух прогреется до +17…+20 градусов, ночью столбик термометра покажет +2…+4, — отметила Светлана Агеева. — Так что планируйте этот день особенно!
То, что у нас такие резкие колебания температур, когда на юге цветут цветы, вот-вот распустится черемуха, а на севере — ливневый снег, по словам синоптика, характерны для апреля и даже мая..
Да, действительно на севере 26 апреля еще сильные осадки — ветер, снег, метель, потом они начнут стихать, так что уже 28 апреля на севере установится погода без осадков. А так рано распустились цветы и кустарники потому, что во второй декаде апреля на юге края наблюдались очень теплые дни с температурами до +20…+27 градусов.