Дмитрий Холин прибыл в свою воинскую часть с опозданием

В сентябре 2022 года Дмитрий Холин, который на тот момент являлся депутатом Самарской губернской думы, был мобилизован. Его зачислили в 30 отдельную мотострелковую бригаду 2-й гвардейской армии, где он сначала служил замполитом батальона, а затем начальником отделения боевой подготовки в звании майора.