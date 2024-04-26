Дмитрий Холин прибыл в свою воинскую часть с опозданием

О возвращении на военную службу чиновник сообщил в четверг вечером на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Это произошло после получения чиновником повестки военной комендатуры с требованием явиться в родную бригаду для дальнейшего прохождения службы до 9:00 пятницы, 26 апреля.
Приказ о демобилизации, подписанный командующим 2-й армии, был отменен как незаконный после проверки военной прокуратуры.
В сентябре 2022 года Дмитрий Холин, который на тот момент являлся депутатом Самарской губернской думы, был мобилизован. Его зачислили в 30 отдельную мотострелковую бригаду 2-й гвардейской армии, где он сначала служил замполитом батальона, а затем начальником отделения боевой подготовки в звании майора.
В феврале 2024 года Дмитрий Холин был демобилизован из ВС РФ приказом командующего 2-й армии. После этого губдума утвердила его в должности главы администрации губернатора Самарской области по представлению главы региона Дмитрия Азарова.