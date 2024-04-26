«Хватаюсь за любую подработку»: пилот, посадивший самолет на пшеничном поле под Новосибирском, устроился грузчиком

— Когда задаю вопрос руководству о том, что меня ждут, мне отвечают: «Пока не решили». Чтобы обеспечить семью, хватаюсь за любую подработку. Таксист или грузчик — выбирать не приходится. Детей же кормить надо. Жена очень помогает, куда ей деваться. Она официально трудоустроена. Еще сбережения были накоплены, сейчас их тратим. И надеемся на лучшее, — сообщил Эдуард Семенов КП-Екатеринбуг.