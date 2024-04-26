«Хватаюсь за любую подработку»: пилот, посадивший самолет на пшеничном поле под Новосибирском, устроился грузчиком

Второго пилота, Эдуарда Семенова который в сентябре 2023 года посадил на пшеничное поле самолет «Уральских авиалиний», отправили в неоплачиваемый отпуск. Его не уволили, но и не возвращают к работе.
— Когда задаю вопрос руководству о том, что меня ждут, мне отвечают: «Пока не решили». Чтобы обеспечить семью, хватаюсь за любую подработку. Таксист или грузчик — выбирать не приходится. Детей же кормить надо. Жена очень помогает, куда ей деваться. Она официально трудоустроена. Еще сбережения были накоплены, сейчас их тратим. И надеемся на лучшее, — сообщил Эдуард Семенов КП-Екатеринбуг.
По словам пилота, шанс вернуться к полетам у него есть, однако он не уверен, что ему дадут пройти комиссию. В семье Семенова четверо детей, в месяц на семью уходит около 150 тысяч рублей, значительная часть этой суммы уходит на оплату кредитов.
Напомним, ранее из «Уральских авиалиний» уволился командир воздушного судна Сергей Белов.