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Новый мэр Кудрявцев поздоровался с новосибирцами в своем Telegram-канале

26 апреля состоялась церемония инаугурации.

Источник: РИА "Новости"

Новый мэр Максим Кудрявцев поздоровался с жителями Новосибирска у себя в Telegram-канале.

26 апреля состоялась церемония инаугурации. Теперь Кудрявцев официально вступил в должность. Он опубликовал первое видео. В начале ролика руководитель поблагодарил Совет депутатов за оказанное доверие.

«Прекрасно понимаю, насколько это тяжелая, но интересная работа. И прекрасно понимаю спектр задач, который стоит передо мной и моей командой. Новосибирск — уникальный город, у него много высоких званий и статусов», — отметил Максим Кудрявцев.

Новый мэр отметил, что его команда будет ориентирована на результат.