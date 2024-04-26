Новый мэр Кудрявцев поздоровался с новосибирцами в своем Telegram-канале

«Прекрасно понимаю, насколько это тяжелая, но интересная работа. И прекрасно понимаю спектр задач, который стоит передо мной и моей командой. Новосибирск — уникальный город, у него много высоких званий и статусов», — отметил Максим Кудрявцев.