Мэр Омска назвал сроки открытия перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября

"Дорожники сейчас работают на месте будущего правоповоротного съезда с бульвара на улицу 70 лет Октября. Помимо сетей, прокладывают новую ливневку и формируют основание дороги. К июлю планируем открыть на этом перекрестке рабочее движение для транспорта.