Мэр Омска назвал сроки открытия перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября

"Дорожники сейчас работают на месте будущего правоповоротного съезда с бульвара на улицу 70 лет Октября. Помимо сетей, прокладывают новую ливневку и формируют основание дороги. К июлю планируем открыть на этом перекрестке рабочее движение для транспорта.
В целом на объекте в круглосуточном режиме задействованы 60 человек и 30 единиц техники", — отметил глава города.
Сергей Шелесь также заявил, что рабочие будут наращивать темпы, чтобы завершить реконструкцию четырехкилометрового бульвара Архитекторов до конца года.