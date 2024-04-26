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Мэр Омска назвал сроки открытия перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в пятницу, 26 апреля 2024 года, о ходе ремонтных работ на бульваре Архитекторов.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

"Дорожники сейчас работают на месте будущего правоповоротного съезда с бульвара на улицу 70 лет Октября. Помимо сетей, прокладывают новую ливневку и формируют основание дороги. К июлю планируем открыть на этом перекрестке рабочее движение для транспорта.

В целом на объекте в круглосуточном режиме задействованы 60 человек и 30 единиц техники", — отметил глава города.

Сергей Шелесь также заявил, что рабочие будут наращивать темпы, чтобы завершить реконструкцию четырехкилометрового бульвара Архитекторов до конца года.