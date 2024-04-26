«Самолет оцепили из-за пассажирки с холерой»: что случилось в аэропорту Иркутска

— Сигнал о пассажире с острой кишечной инфекцией на борту самолета поступает диспетчерам за 20 минут до посадки. Тут же предупреждаются все службы аэропорта, санитарно-карантинный пункт, таможенный и пограничный контроль. По прилету воздушное судно отвозят на санитарную стоянку и оцепляют ее периметр. Также блокируются вход в аэровокзал и зоны прилета. Далее к авиалайнеру прибывает медперсонал, инфицированной устанавливают точный диагноз, после чего ее доставляют в изолятор, а затем в городскую инфекционную больницу, — рассказывают об учения подробнее в Иркутском аэропорту.