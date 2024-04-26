«Самолет оцепили из-за пассажирки с холерой»: что случилось в аэропорту Иркутска

Воздушные ворота города Иркутска стали тренировочным центром по выявлению опасных инфекций. В аэропорте прошли санитарно-эпидемические учения.
Ситуацию смоделировали серьезную: на борту рейса «Харбин-Иркутск» обнаружили пассажирку с предварительным диагнозом: холера средней тяжести. Сложности добавляет то, что многие из пассажиров судна контактировали с женщиной, а после посадки хотят отправится в другие города области.
— Сигнал о пассажире с острой кишечной инфекцией на борту самолета поступает диспетчерам за 20 минут до посадки. Тут же предупреждаются все службы аэропорта, санитарно-карантинный пункт, таможенный и пограничный контроль. По прилету воздушное судно отвозят на санитарную стоянку и оцепляют ее периметр. Также блокируются вход в аэровокзал и зоны прилета. Далее к авиалайнеру прибывает медперсонал, инфицированной устанавливают точный диагноз, после чего ее доставляют в изолятор, а затем в городскую инфекционную больницу, — рассказывают об учения подробнее в Иркутском аэропорту.
Учения завершилось дезинфекцией самолета, изолятора и помещений аэровокзала, после чего работа продолжается в штатном режиме. В ходе тренировки отрабатывалась четкость совместных действий всех участников процесса, участие в мероприятии приняли 16 организаций. Такие комплексные тренировки проводятся ежегодно.