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Отопительный сезон в Челябинске завершится 27 апреля

В Челябинске решили отключить батареи.

Отопление в Челябинске начнут отключать с 27 апреля. Распоряжение об этом подписала мэр Наталья Котова.

— Документ направлен во все теплоснабжающие организации и управляющие компании, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Челябинска уточнили, что отопление решили наконец выключить, поскольку в метеопрогнозе на весну не значится больше серьезных похолоданий.

Напомним, выключить обогрев челябинцы просили всю предыдущую неделю, когда на улице температура подбиралась к +30 градусам. Но в мэрии опасались, что после аномальной жары сильно похолодает.

ЖКХ