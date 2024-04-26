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Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани

26 апреля в Татарстане отмечается День родного языка.

Источник: Татарстан 24

В Татарстане отмечают День родного языка. Раис РТ Рустам Минниханов и государственный советник Минтимер Шаймиев почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая, возложив цветы к его памятнику.

В этот день проводятся различные культурные мероприятия: от праздника поэзии до театрально-циркового спектакля, посвященных наследию Тукая. В рамках празднования также пройдет концерт акции «Мин татарча сөйләшәм!» и специальное театрализованное представление.

Ранее Рустам Минниханов внес коррективы в состав комиссии по премиям имени Габдуллы Тукая. Соответствующий документ появился на официальном правовой информации.

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