Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани

В Татарстане отмечают День родного языка. Раис РТ Рустам Минниханов и государственный советник Минтимер Шаймиев почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая, возложив цветы к его памятнику.
В этот день проводятся различные культурные мероприятия: от праздника поэзии до театрально-циркового спектакля, посвященных наследию Тукая. В рамках празднования также пройдет концерт акции «Мин татарча сөйләшәм!» и специальное театрализованное представление.
Ранее Рустам Минниханов внес коррективы в состав комиссии по премиям имени Габдуллы Тукая. Соответствующий документ появился на официальном правовой информации.