Олимпийской чемпионке Камиле Валиевой исполнилось 18 лет

Специалисты и тренеры отмечают, что именно Камила разделила современное фигурное катание на «до» и «после». Благодаря своему яркому старту во взрослой карьере, она заставила пересмотреть многие каноны. Валиева была одной из немногих фигуристок, которые умели совместить в себе легкость, грацию и чувство музыки со сложнейшим прыжковым контентом, легко исполняя тройной аксель и четверные прыжки. Однако на репутации Камилы Валиевой сказался допинг-скандал на Олимпиаде, в котором до сих пор много неизвестных. В результате разбирательств Валиеву дисквалифицировали на 4 года.