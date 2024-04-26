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Олимпийской чемпионке Камиле Валиевой исполнилось 18 лет

Сегодня свой 18-й день рождения отмечает одна из самых обсуждаемых российских фигуристок последних лет.

Источник: РИА "Новости"

Камила Валиева родилась в 2006 году в Казани. Она начала заниматься фигурным катанием во Дворце спорта на улице Московской, а затем переехала в Москву, где попала в группу к Этери Тутберидзе.

Специалисты и тренеры отмечают, что именно Камила разделила современное фигурное катание на «до» и «после». Благодаря своему яркому старту во взрослой карьере, она заставила пересмотреть многие каноны. Валиева была одной из немногих фигуристок, которые умели совместить в себе легкость, грацию и чувство музыки со сложнейшим прыжковым контентом, легко исполняя тройной аксель и четверные прыжки. Однако на репутации Камилы Валиевой сказался допинг-скандал на Олимпиаде, в котором до сих пор много неизвестных. В результате разбирательств Валиеву дисквалифицировали на 4 года.

Несмотря на то, что Камила сейчас не участвует в официальных стартах, она остается примой российской «фигурки». Она активно развивает свой образ и недавно заявила, что в новом сезоне станет ведущей одного из шоу на Первом канале.