Спасение или угроза: чем грозит Казахстану высокая рождаемость

Казахстан продолжает удивлять своей высокой рождаемостью. Только в 2023 году в стране появилось на свет больше 388 тысяч детей. Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 новорожденных на 1000 человек. Это снижение по сравнению с 2022 годом (20,57), но все же это очень много. Сравните: коэффициент рождаемости в России — 8,9 на 1000 человек; в Италии — 6,2; в Южной Корее и Гонконге — менее 6 человек на 100 человек. При этом самые высокие уровни рождаемости наблюдаются в странах Африки. В Нигере — 47,5 младенцев на 1000 человек; в Уганде — 42,7; в Анголе — 42,3.