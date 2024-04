Спасение или угроза: чем грозит Казахстану высокая рождаемость

На днях ведущий медицинский журнал The Lancet выпустил глобальное исследование Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) о рождаемости в 204 странах и территориях в период с 1950 по 2021 годы с прогнозами до 2100 года. Из доклада следует, что Казахстан по рождаемости за 70 лет обогнал всех своих соседей в Центральной Азии и вообще все стран в Северном полушарии.