МегаФон создал интеллектуальную систему для промышленников

Платформа отслеживает местонахождение тысяч единиц транспорта, с использованием видеоаналитики распознает заторы, ДТП внутри предприятия и помогает корректировать маршруты, а также принимать меры по повышению безопасности. Решение помогает предотвратить сверхнормативную нагрузку на технику, её простой, сбой в логистике персонала и многое другое. На платформу через мобильное приложение стекаются данные от различных систем управления предприятием. Их анализ позволяет рассчитывать реальный объем нагрузки на каждую единицу техники и оценивать работу подрядчиков. Для оперативной передачи данных в единый логистический центр МегаФон проложил на территории производственного комплекса десятки километров ВОЛС.