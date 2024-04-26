В Волгоградской области вводят летние ограничения на проезд грузовиков

Региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей большегрузного транспорта, а также руководителей организаций и транспортных компаний скорректировать графики движения грузовиков по территории области для недопущения нарушений.
Добавим, что до 26 мая движение грузовых транспортных средств ограничено через Волжскую ГЭС. Грузовикам можно двигаться только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском, с 22 до 07 часов. В обладминистрации напоминают, что это обусловлено действующим запретом на проезд большегрузов в дневное время по Волгограду.
Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений региональной политики. За последние 10 лет в Волгоградской области построили, модернизировали и отремонтировали 4400 км автотрасс. За качеством дорожного строительства и ремонта ведется постоянный многоступенчатый контроль.
Напомним, что Волгоградская область — сердце международного транспортно-логистического коридора «Север — Юг». В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и при поддержке федерального центра в регионе сегодня возводят такие важные объекты, как, например, обход Волгограда, третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу, развязка на 3-й Продольной магистрали. Сдача их в эксплуатацию будет способствовать выведению транзитного потока за пределы населенных пунктов, повышению безопасности дорожного движения и снижению нагрузки на окружающую среду.