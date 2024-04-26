В Волгоградской области вводят летние ограничения на проезд грузовиков

Напомним, что Волгоградская область — сердце международного транспортно-логистического коридора «Север — Юг». В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и при поддержке федерального центра в регионе сегодня возводят такие важные объекты, как, например, обход Волгограда, третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу, развязка на 3-й Продольной магистрали. Сдача их в эксплуатацию будет способствовать выведению транзитного потока за пределы населенных пунктов, повышению безопасности дорожного движения и снижению нагрузки на окружающую среду.