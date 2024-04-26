В Омской области молниеносно растет число жертв переносчиков смертельной инфекции

Первые укусы зарегистрировали 6 апреля 2024 года, их было два. Уже к 18 апреля 2024 года специалисты заявили о 47 случаях присасываний. Всего за неделю, с 18 по 25 апреля 2024 года, жертвами клещей стал 181 омич.