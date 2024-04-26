В Омской области молниеносно растет число жертв переносчиков смертельной инфекции

Первые укусы зарегистрировали 6 апреля 2024 года, их было два. Уже к 18 апреля 2024 года специалисты заявили о 47 случаях присасываний. Всего за неделю, с 18 по 25 апреля 2024 года, жертвами клещей стал 181 омич.
«По состоянию на 25.04.2024 года в медицинские организации Омской области обратилось 230 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 95 детей, что не превышает среднемноголетние значения. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано», — заявили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
Уточняется, что в специализированных лабораториях исследовано 93,9% клещей снятых с людей, из них клещей зараженных боррелиями — 3,5%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 0%, моноцитарного эрлихиоза человека — 0,9% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0%.
«Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики — клещи», — сообщают в Роспотребнадзоре РФ.
Одной из надежных мер профилактики является прививка от энцефалита. Также омичей призывают правильно одеваться при посещении лесов.