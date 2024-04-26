В Омске из-за соревнований перекроют движение на улице Лукашевича

— С 9:00 до 16:00 часов будет прекращено движение транспорта по дублеру улицы Лукашевича на участке от улицы Б. Г. Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» (улица Лукашевича, дом 33) и МСК «G-Drive Арена» (улица Лукашевича, дом 35), проезд между гипермаркетом «Лента» (ул. Лукашевича, дом 33) и «G-Drive Арена» (улица Лукашевича, дом 35), проезд между МСК «G-Drive Арена» (улица Лукашевича, дом 35) и гипермаркетом «DNS-Технопоинт АРЕНА» (улица Лукашевича, дом 37) до улицы Б. Г. Шаронова, улица Б. Г. Шаронова до дублера улицы Лукашевича, — рассказали в омском дептрансе.