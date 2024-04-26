В Красноярске СОБР нагрянул в кафе и задержал 14 незаконных мигрантов (видео)

В Красноярске полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства в одном из кафе Советского района.
При силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по Красноярскому краю стражи порядка проверили заведение на улице Космонавтов. В итоге было выявлено 14 выходцев из ближнего зарубежья без надлежащих документов, пояснили в пресс-службе полиции.
Еще двое иностранцев работали в самом кафе. Они также незаконно находились на территории Российской Федерации. В их отношении составлен протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КОАП РФ.
В отношении работодателя составлено три протокола по ч. 3 ст. 18.15 за незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности и один протокол по ч. 3 ст. 18.9 КОАП РФ за предоставление жилого помещения мигранту с нарушением установленного порядка.
В ходе проверки законности осуществления предпринимательской деятельности установлены такие нарушения, как отсутствие договора субаренды, потребительских уголков и несоблюдение санитарных норм. По данным фактам соответствующие подразделения проводят дополнительные проверочные мероприятия.