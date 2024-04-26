В Красноярске СОБР нагрянул в кафе и задержал 14 незаконных мигрантов (видео)

В отношении работодателя составлено три протокола по ч. 3 ст. 18.15 за незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности и один протокол по ч. 3 ст. 18.9 КОАП РФ за предоставление жилого помещения мигранту с нарушением установленного порядка.