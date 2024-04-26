Владивосток побил уже второй температурный рекорд за апрель

Владивосток установил новый температурный рекорд для 26 апреля — температура воздуха достигла +20,8 °С, что стало самым теплым днем с 1953 года, когда было зафиксировано +19,3 °С.
Как сообщает «Примгидромет», это уже второй случай побития температурного рекорда в апреле текущего года, первый из которых произошел 4 апреля с показателем в +17,8 °С.
Согласно прогнозам метеорологического ведомства, конец недели в крае будет относительно теплым, с возможными кратковременными осадками. В ночь на субботу, 27 апреля, ожидаются небольшие дожди в южных районах, но с приходом сибирского антициклона осадки прекратятся, и воздух похолодеет, особенно в северных районах. Днем температура воздуха может достигать +23 °С. В воскресенье осадки возобновятся из-за приближения фронта из Китая, что может затронуть и северную часть края, где возможны грозы.
Во Владивостоке в субботу прогнозируется небольшой дождь, но в целом день ожидается без осадков с температурой от +16 до +19 °С. В воскресенье ночью также возможен дождь, а днем станет немного прохладнее из-за северо-западного ветра.
Во Владивостоке в понедельник будет преимущественно сухо, но облачность увеличится, и усилится юго-восточный ветер, с максимальной температурой +10…+13°С. Во вторник пройдет небольшой дождь, сильный ветер ночью сменится на северо-западный днем. Температура останется на уровне понедельника. 1 мая ожидается прояснение, с утренней прохладой и дневным потеплением до +13…+16°С.