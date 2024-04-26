Владивосток побил уже второй температурный рекорд за апрель

Как сообщает «Примгидромет», это уже второй случай побития температурного рекорда в апреле текущего года, первый из которых произошел 4 апреля с показателем в +17,8 °С.

Согласно прогнозам метеорологического ведомства, конец недели в крае будет относительно теплым, с возможными кратковременными осадками. В ночь на субботу, 27 апреля, ожидаются небольшие дожди в южных районах, но с приходом сибирского антициклона осадки прекратятся, и воздух похолодеет, особенно в северных районах. Днем температура воздуха может достигать +23 °С. В воскресенье осадки возобновятся из-за приближения фронта из Китая, что может затронуть и северную часть края, где возможны грозы.

Во Владивостоке в субботу прогнозируется небольшой дождь, но в целом день ожидается без осадков с температурой от +16 до +19 °С. В воскресенье ночью также возможен дождь, а днем станет немного прохладнее из-за северо-западного ветра.

С начала следующей недели погода в крае будет меняться. В понедельник антициклон принесет сухую погоду, но к вечеру на юго-западе ожидается небольшой дождь. Температура днем не поднимется выше +16°С. Во вторник погода станет облачной и дождливой, а ночью ожидается существенное похолодание. В ночь на 1 мая фронты уйдут, оставив после себя лишь небольшие осадки в отдельных районах. В праздничный день погода будет умеренно теплой и без осадков.