Главные новости 26 апреля

США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд

Контракты заключаются в рамках закона о финансовой поддержке Украины, который президент США Джо Байден подписал 24 апреля.



Минск прописал в военной доктрине возможность помогать союзникам

Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам, если против них проявят агрессию.



Убивших семерых человек военных передали военной полиции

Расправа произошла в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области.



В Британии «смахнули пыль» с плана на случай смерти Карла III

Подготовка плана «Менайский мост» началась сразу после смерти Елизаветы II, его регулярно пересматривают с учетом того, что у Карла III выявили рак.



Алсу извинилась за нечестную победу дочери в шоу «Голос»

Певица извинилась за скандал 2019 года, когда победу ее дочери в шоу «Голос. Дети» признали накруткой голосов.