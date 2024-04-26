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Главные новости 26 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд
Контракты заключаются в рамках закона о финансовой поддержке Украины, который президент США Джо Байден подписал 24 апреля.

Минск прописал в военной доктрине возможность помогать союзникам
Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам, если против них проявят агрессию.

Убивших семерых человек военных передали военной полиции
Расправа произошла в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области.

В Британии «смахнули пыль» с плана на случай смерти Карла III
Подготовка плана «Менайский мост» началась сразу после смерти Елизаветы II, его регулярно пересматривают с учетом того, что у Карла III выявили рак.

Алсу извинилась за нечестную победу дочери в шоу «Голос»
Певица извинилась за скандал 2019 года, когда победу ее дочери в шоу «Голос. Дети» признали накруткой голосов.