США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд
Контракты заключаются в рамках закона о финансовой поддержке Украины, который президент США Джо Байден подписал 24 апреля.
Минск прописал в военной доктрине возможность помогать союзникам
Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам, если против них проявят агрессию.
Убивших семерых человек военных передали военной полиции
Расправа произошла в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области.
В Британии «смахнули пыль» с плана на случай смерти Карла III
Подготовка плана «Менайский мост» началась сразу после смерти Елизаветы II, его регулярно пересматривают с учетом того, что у Карла III выявили рак.
Алсу извинилась за нечестную победу дочери в шоу «Голос»
Певица извинилась за скандал 2019 года, когда победу ее дочери в шоу «Голос. Дети» признали накруткой голосов.
Главные новости 26 апреля
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США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд