Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С июля Калининград начнёт принимать круизные суда

В Калининграде в областной таможне 25 апреля состоялось заседание консультативного совета по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности.

Источник: РИА "Новости"

В работе совета участвовали его постоянные члены и представители регионального бизнес-сообщества.

Обсуждались вопросы наличия, местонахождения и перспективы использования рыболовецких судов, подпадающих под действие указа президента Российской Федерации, прокомментировали в Калининграде сегодня, 26 апреля 2024 года, собкору KaliningradToday в управлении Калининградской областной таможни.

Второй вопрос повестки касался организации таможенных процедур на международном морском терминале для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском при перевозках накатных грузов паромами в каботаже в условиях незаконченного строительства терминала.

Кроме того проводятся оргмероприятия для обеспечения увеличения пропускной способности морского порта Калининград для приема паромных судов с июля 2024 года.

таможня