С июля Калининград начнёт принимать круизные суда

В работе совета участвовали его постоянные члены и представители регионального бизнес-сообщества.
Обсуждались вопросы наличия, местонахождения и перспективы использования рыболовецких судов, подпадающих под действие указа президента Российской Федерации, прокомментировали в Калининграде сегодня, 26 апреля 2024 года, собкору KaliningradToday в управлении Калининградской областной таможни.
Второй вопрос повестки касался организации таможенных процедур на международном морском терминале для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском при перевозках накатных грузов паромами в каботаже в условиях незаконченного строительства терминала.
Кроме того проводятся оргмероприятия для обеспечения увеличения пропускной способности морского порта Калининград для приема паромных судов с июля 2024 года.