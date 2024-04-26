Красноярец пожаловался в Роспотребнадзор на исчезнувшую татуировку

Житель Красноярска пожаловался в Роспотребнадзор на исчезнувшую через неделю татуировку.
Красноярец рассказал, что нашёл в соцсетях тату-мастера, который работает в одном из салонов в центре города. Мужчина записался к нему на процедуру, ему сделали заветную татуировку. Через неделю изображение стёрлось.
Разочарованный клиент попросил вернуть деньги, но мастер отказал, предложив лишь повторно сделать татуировку. Красноярец не захотел вновь тратить деньги, поэтому обратился в Роспотребнадзор.
«Специалисты выяснили, что мастер, оказавший услугу, работает как самозанятый, а значит, субъектом нашего надзора не является. При заключении сделок с такими гражданами важно помнить, что возникшие разногласия могут быть разрешены только в судебном порядке», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Жителей Красноярского края просят быть внимательнее и тщательно подбирать мастеров, чтобы избежать подобных ситуаций.