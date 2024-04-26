Красноярец пожаловался в Роспотребнадзор на исчезнувшую татуировку

«Специалисты выяснили, что мастер, оказавший услугу, работает как самозанятый, а значит, субъектом нашего надзора не является. При заключении сделок с такими гражданами важно помнить, что возникшие разногласия могут быть разрешены только в судебном порядке», — рассказали в Роспотребнадзоре.