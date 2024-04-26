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Губернатор Иркутской области озвучил задачи по здравоохранению на этот год

Глава региона принял участие в заседании итоговой коллегии минздрава.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

На расширенном заседании итоговой коллегии министерства здравоохранения Иркутской области выступил глава региона Игорь Кобзев. Он озвучил главное, над чем нужно работать сфере здравоохранения Приангарья. Такими задачами стали укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни людей.

— Сегодня в регионе общая продолжительность жизни — это 69,8 лет. Общероссийский показатель при этом 73,4 года. В этом году необходимо достичь результата в 70,7 лет, для этого должна быть обеспечена своевременная профилактика и диспансеризация жителей региона, — сказал Игорь Кобзев.

Помимо этого важным направлением работы были названы повышение доступности медпомощи в селах и общая цифровизация отрасли. Равно как и снижение младенческой смертности, до конца года по этому пункту Приангарью нужно выйти на среднероссийский уровень в 4,2 из 1000 родившихся живыми. Достигать этих цифр будут в том числе усилением контроля социальных служб за семьями региона.

Предпримут в Иркутской области и меры по повышению рождаемости. Планируется развивать сеть кабинетов для женщин с нарушением репродуктивной функции, а также кабинетов для семей, которые хотят иметь детей.