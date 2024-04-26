Губернатор Иркутской области озвучил задачи по здравоохранению на этот год

Помимо этого важным направлением работы были названы повышение доступности медпомощи в селах и общая цифровизация отрасли. Равно как и снижение младенческой смертности, до конца года по этому пункту Приангарью нужно выйти на среднероссийский уровень в 4,2 из 1000 родившихся живыми. Достигать этих цифр будут в том числе усилением контроля социальных служб за семьями региона.