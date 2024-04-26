Стала известна дата открытия мотосезона в Красноярске

Байкеры Красноярска объявили дату открытия мотосезона. Информация появилась в группе «Мото Совет Красноярска».
Массовый сбор байкеров пройдет на острове Татышеве 11 мая. Стартует мероприятие в 14:00. Программа самого мероприятия пока не обнародована. Обычно она включает, также неизвестно, будет ли массовый заезд колонны мотоциклистов по городу.
Организаторы отмечают, что принять участие в открытии мотосезона могут все владельцы мототехники. Главное, чтобы техника была официально зарегистрирована в соответствии с требованиями закона, а у самого водителя были права с соответствующей категорией.
Напомним, в этом году уже зафиксировано одно смертельное ДТП с участием мотоциклиста. 22-летний житель Назаровского района, не имевший прав соответствующей категории, приобрел мотоцикл Suzuki Bandit в соседнем поселке и перегонял его домой. Во время движения он не справился с управлением и перевернулся.