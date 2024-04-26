Стала известна дата открытия мотосезона в Красноярске

Напомним, в этом году уже зафиксировано одно смертельное ДТП с участием мотоциклиста. 22-летний житель Назаровского района, не имевший прав соответствующей категории, приобрел мотоцикл Suzuki Bandit в соседнем поселке и перегонял его домой. Во время движения он не справился с управлением и перевернулся.