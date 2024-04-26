В Ачинске завели дело на регоператора за несвоевременный вывоз мусора

В Ачинске завели административное дело на регоператора за несвоевременный вывоз мусора. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
По данным прокуратуры, регоператор обслуживает Ачинскую технологическую зону с 2019 года по настоящий момент. В декабре 2023 года оператор несколько дней подряд не вывозил мусор с площадок твердых коммунальных отходов по улице Привокзальной.
Оператор отрицала нарушения, однако данные системы ГЛОНАСС подтвердили их обоснованность.
Прокуратура внесла представление о нарушениях организации. По постановлению прокурора виновные лица привлечены к ответственности по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».
Прокуратура продолжает контролировать устранение нарушений в сфере вывоза мусора.