В Краснодаре начали строить новый пляж

В начале 2024 года стало известно, что в Краснодаре появится новый пляж. Территорию запланировали открыть к лету. В настоящее время на участке проводят первые работы.
Новый пляж подготавливают в микрорайоне Гидростроителей на берегу реки Кубань. Территорию для отдыха оборудуют в районе Нижнего казачьего хутора и СНТ «Излучина Кубани». Пляж появится на участке площадью более четырех тысяч кв. метров.
Для отдыхающих установят теневые беседки, общественные туалеты, спортивную и детскую игровую площадки. Но купаться отдыхающие не смогут. В городе действует запрет на купание во всех водоемах, в том числе в реке Кубань. Поэтому в проекте учли возможность разместить бассейны. Чтобы отдыхающим было комфортно у воды, на пляже установят шезлонги.
Для приготовления блюд на территории подготовят гриль-зону. Желающие смогут обратиться в прокат рыболовного инвентаря и воспользоваться баками для рыбы.
Напомним, открыть новый пляж планируют 1 июля 2024 года. Строительство проводят на средства инвестора. Всего на пляжную территорию запланировали более 10 млн рублей.