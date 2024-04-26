В Краснодаре начали строить новый пляж

Для отдыхающих установят теневые беседки, общественные туалеты, спортивную и детскую игровую площадки. Но купаться отдыхающие не смогут. В городе действует запрет на купание во всех водоемах, в том числе в реке Кубань. Поэтому в проекте учли возможность разместить бассейны. Чтобы отдыхающим было комфортно у воды, на пляже установят шезлонги.