С 29 апреля в Кемерове изменят движение машин и автобуса № 25а

Так, разделительную полосу на Ленина задействуют для движения транспорта прямо и налево в направлении Ленинского района. Разворот в районе дома № 60 при движении в направлении цирка временно запретят. Пешеходам пройти по переходу через пр. Ленина по нечётной стороне Пионерского бульвара тоже будет нельзя.