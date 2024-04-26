С 29 апреля в Кемерове изменят движение машин и автобуса № 25а

По данным кемеровской мэрии, с понедельника 29 апреля с 21 часа изменится дорожное движение для автомобилистов и автобуса № 25а. Изменения продлятся до завершения реконструкции теплотрассы на Ленина, 67 до Пионерского бульвара (точные сроки не установили).
Так, разделительную полосу на Ленина задействуют для движения транспорта прямо и налево в направлении Ленинского района. Разворот в районе дома № 60 при движении в направлении цирка временно запретят. Пешеходам пройти по переходу через пр. Ленина по нечётной стороне Пионерского бульвара тоже будет нельзя.
Будет нельзя повернуть налево на Пионерский бульвар при движении по пр. Ленина в сторону цирка и нельзя будет проехать прямо по Пионерскому бульвару от пр. Октябрьского.
Также в городе активно продолжается благоустройство и подготовка к лету. В сквере Новорождённых на ФПК начали ремонт, а ещё специалисты приступили к расконсервации фонтанов.