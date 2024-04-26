Что почём: где выгоднее купить яйца к Пасхе в Хабаровске

В этом году православная Пасха начнется 5 мая, в первое воскресенье последнего весеннего месяца. Накануне хабаровчане отправятся за покупками для предстоящего празднования: за яйцами, красителями, мукой, изюмом и другими ингредиентами. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» прошёлся по магазинам и узнал, где выгоднее закупиться.
Яйца.
Этот продукт питания является одним из популярных на прилавках магазинов, а в канун православной Пасхи в супермаркетах начинается ажиотаж — цены на яйца становятся выше, где все-таки взять их подешевле? К тому же скоро, начнется охота за белыми яйцами, поскольку на них украшения выглядят красочнее.
На Центральном рынке Хабаровска яйца продаются поштучно и в боксах. Есть даже третьей категории по 6 рублей за одно. За десяток яиц первой категории — 130 рублей, отборные яйца — 138. В сети магазинов «Бристоль» за десяток от производителя «Кемеровское» — 124 рубля.
Такая же цена, только от местных «Птицеводческого завода» и «Птицефабрики Заря» — в дискаунтере «Близкий» и «Самбери». Там же 30 штук можно приобрести до 400 рублей. Это выгоднее, по сравнению с ценой в российской сети магазинов «Пятёрочка», где такое же количество уже стоит дороже.
Сотрудник «Пятерочки» отметила, что цены ближе к празднованию будут только выше, поэтому лучше организовать покупку заранее. Эти сведения подтвердила продавец одного из магазинов у дома, где за десяток просят 175 рублей. Кроме того, собеседница отметила дефицит яиц, который наблюдался некоторое время назад, что также сказалось на ценах.
В продуктовом дискаунтере «Экономыч» на сегодняшний день цена уже повысилась: те же яйца первой категории от «Птицефабрики Заря», которые в «Самбери» стоят 124 рубля, в «Экономыче» уже 159 рублей за десяток.
Красители и наклейки для пасхальных яиц.
Красить яйца к Пасхе — давняя традиция. Раньше их варили в луковой шелухе, пользовались природными красителями. Сегодня можно купить любые красители, наклейки и буквально создать шедевр.
Так, в Хабаровске необычные красители нашлись в магазине «Пеликан». Там для декорирования яиц продают перламутровую краску — 160 рублей, радужную за 130, с блеском кристаллов — 96 рублей, натуральные красители — 132 рубля. Помимо этого, в «Пеликане» есть термоэтикетки за 63 рубля и фломастеры для пищевых продуктов за 194 рубля.
Дешевле украсить яйца можно товарами из «Самбери». У них смесь для декорирования стоит 109 рублей, есть набор для создания экспресс-блеска за 99 рублей. Но есть и бюджетные варианты — за 39 и 49 рублей.
Средняя цена по городу в «Экономыче»: ассорти для домашнего декорирования из ярких цветов — 79 рублей, для перламутрового блеска — 99 рублей.
Ингредиенты для пасхальных куличей.
Существуют тысячи рецептов для изготовления куличей, но классическими ингредиентами остаются мука, дрожжи, разрыхлитель, посыпка. В том же «Самбери» в преддверии праздника скидка на эти товары.
Так, 2 килограмма муки можно купить всего за 99 рублей, глазурь для куличей различных вкусов — 49 рублей, дрожжи по скидке — 25 рублей. У них же посыпка для куличей — стружка кокосовая 50 граммов за 34 рубля, 25 граммов — 19.
Разнообразен ассортимент посыпок в «Пеликане»: голубой и бирюзовый микс — 56 рублей, карамельные фигурки сов — 116 рублей, вафельные украшения — 212 рублей.
Самые недорогие бумажные формы для куличей мы нашли в «Экономыче», там набор из трёх штук маленького и среднего размеров по одной цене — до 50 рублей. В «Пеликане», например, за три штуки средней формы — 61 рубль.