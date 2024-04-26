Что почём: где выгоднее купить яйца к Пасхе в Хабаровске

Такая же цена, только от местных «Птицеводческого завода» и «Птицефабрики Заря» — в дискаунтере «Близкий» и «Самбери». Там же 30 штук можно приобрести до 400 рублей. Это выгоднее, по сравнению с ценой в российской сети магазинов «Пятёрочка», где такое же количество уже стоит дороже.