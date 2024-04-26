Режим повышенной готовности введут в Иркутске с 28 апреля

С 28 апреля по 12 мая в Иркутске будет действовать режим повышенной готовности. Это необходимо для своевременного реагирования на возможные ЧС природного и техногенного характера, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения города в период праздничных дней. Соответствующее постановление подписал мэр Руслан Болотов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.