Режим повышенной готовности введут в Иркутске с 28 апреля

С 28 апреля по 12 мая в Иркутске будет действовать режим повышенной готовности. Это необходимо для своевременного реагирования на возможные ЧС природного и техногенного характера, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения города в период праздничных дней. Соответствующее постановление подписал мэр Руслан Болотов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Во всех подразделениях администрации областного центра и подведомственных учреждениях определены ответственные лица, составлены графики дежурств на время действия режима. В случае возникновения ЧС аварийные службы в круглосуточном режиме готовы ликвидировать их последствия.
Иркутянам напоминают, что в экстренных ситуациях следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 520−112, 269−783.
Добавим, что режим повышенной готовности будет действовать на территории всей Иркутской области также с 28 апреля по 12 мая.