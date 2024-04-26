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Режим повышенной готовности введут в Иркутске с 28 апреля

Такое решение принято в связи с предстоящими праздниками.

Источник: IrkutskMedia.ru

С 28 апреля по 12 мая в Иркутске будет действовать режим повышенной готовности. Это необходимо для своевременного реагирования на возможные ЧС природного и техногенного характера, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения города в период праздничных дней. Соответствующее постановление подписал мэр Руслан Болотов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во всех подразделениях администрации областного центра и подведомственных учреждениях определены ответственные лица, составлены графики дежурств на время действия режима. В случае возникновения ЧС аварийные службы в круглосуточном режиме готовы ликвидировать их последствия.

Иркутянам напоминают, что в экстренных ситуациях следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 520−112, 269−783.

Добавим, что режим повышенной готовности будет действовать на территории всей Иркутской области также с 28 апреля по 12 мая.

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