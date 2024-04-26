Нижегородская канатная дорога не работает по техническим причинам

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не работает из-за проведения технических работ. Об этом сообщает «Автоинформатор».
В связи с чем потребовалось провести работы в пятницу, 26 апреля, утром, неизвестно.
Не неработающий фуникулер также пожаловались нижегородцы. С их слов, заранее о приостановке «канатки» никто не сообщал, а сотрудники предприятия отказываются комментировать причины остановки. Нет информации и о сроках возобновления движения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стартовала подготовка территории для строительства канатной дороги через Оку.