Воронеж накрыл сильный запах гари: в чем причина

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области однозначно ответили, что каких-либо серьезных пожаров ночью в Воронеже не было. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе правительства Воронежской области:
— Предположительно запах гари связан с тлением в Новоусманском районе растительных отходов сельскохозяйственного предприятия на фоне метеоусловий, способствующих скоплению дыма в нижних слоях атмосферы. Угрозы возгорания или распространения тления нет. Однако большой объем складированных отходов не позволяет оперативно ликвидировать тление силами пожарных подразделений. Решается вопрос о привлечении специализированной тяжелой техники для рекультивации отходов, — пояснили в облправительстве.
В социальных сетях и мессенджерах пользователи сообщают, что тлеет шелуха семечек в поселке совхоза «Воронежский» Новоусманского района. Утверждается также, что возгорание произошло еще вчера, 25 апреля, около 14:00.
В то же время, прогноз Воронежского гидрометцентра на сегодняшний день говорит, будто метеорологические условия 26 апреля должны способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы, а не скоплению дыма. На вопрос корреспондента РИА «Воронеж» оперативного ответа получить не удалось. По словам дежурного синоптика, специалисты как раз начали заниматься анализом, и информация появится только после обеда.