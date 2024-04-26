Воронеж накрыл сильный запах гари: в чем причина

В то же время, прогноз Воронежского гидрометцентра на сегодняшний день говорит, будто метеорологические условия 26 апреля должны способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы, а не скоплению дыма. На вопрос корреспондента РИА «Воронеж» оперативного ответа получить не удалось. По словам дежурного синоптика, специалисты как раз начали заниматься анализом, и информация появится только после обеда.